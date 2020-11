Pignola, paura nella notte. In fiamme una Lancia Y alimentata a GPL

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, sono intervenuti la scorsa notte alle ore 00.30 circa in Via Aldo Moro a Pignola per incendio autovettura. In seguito alla segnalazione pervenuta al 115, i Vigili del fuoco si sono portati tempestivamente sul posto dove una Lancia Y alimentata a GPL era avvolta dalle fiamme partite dal vano motore. Alcune autovetture parcheggiate in prossimità dell’incendio sono state rimosse dai rispettivi proprietari, mentre le fiamme hanno purtroppo danneggiato la finestra di un appartamento posto al primo piano, trattandosi di una una autovettura alimentata a GPL, ultimate le operazioni di spegnimento l’area è stata messa in sicurezza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte ed un fuori strada per un totale di sette unità. Sul posto anche i Carabinieri.