Continua a scendere l’indice di contagiosità in Italia. Ma è la Basilicata con il dato più alto

La notizia positiva di questa seconda ondata dell’emergenza sanitaria, oltre ai ricoveri in ospedali che iniziano a calare da qualche giorno, è data dall’indice di contagiosità. Positiva in tutto il territorio italiano, con la Basilicata al comando della triste classifica. Secondo l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice RT in Basilicata è sceso all’1,21, rispetto all’1,46 del precedente monitoraggio. E’ il dato più alto in Italia. Seppur in discesa, quello lucano resta il più alto su tutto il territorio nazionale. Anche se, almeno da quanto trapelato, sembra anche essere scongiurato il passaggio all’area rossa. Con la conferma, già data nei giorni scorsi, della permanenza all’area arancione almeno fino al 3 dicembre.

Per quanto riguarda l’RT, l’ultimo monitoraggio reso noto riguarda la settimana che va dal 16 al 22 novembre. A livello nazionale, è all’1,08 %. In 10 regioni italiane è sceso sotto all’1 : Calabria (0.92), Lazio (0.88), Liguria (0.76), Marche (0.93), Piemonte (0.89), provincia autonoma di Trento (0.81), Puglia (0.99), Sardegna (0.71), Umbria (0.74), Valle d’Aosta (0.99). Hanno RT uguale o superiore a 1, invece: Basilicata (1,21), Abruzzo (1.06), Campania (1), Emilia Romagna (1.07), Friuli Venezia Giulia (1.09), Lombardia (1.17), Molise (1.17), provincia autonoma di Bolzano (1), Sicilia (1.04), Toscana (1.2), Veneto (1.2).

In Basilicata i lucani attualmente positivi sono 5.783. 136 deceduti residenti dall’inizio dell’emergenza per e con Covid-19, mentre tra Potenza e Matera sono 176 le persone ricoverate.

Claudio Buono