Covid-19 in Basilicata. Nell’ultimo giorno 4 decessi, 14 guariti e 58 positivi (solo 383 tamponi processati)

Sono stati solamente 383 i tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata. Un dato molto ma molto basso. Si sa che la domenica, com’è noto in Basilicata, i tamponi processati sono pochi. Ma questa volta sono pochissimi. Dei 383 processati, 58 riguardano positivi lucani, 2 pugliesi. Ecco il dettaglio.

La situazione negli ospedali lucani. Sono 180 i ricoverati, dato che si mantiene stabile in questi giorni, ma si registrano molti decessi. A Matera 58 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia e 10 in terapia intensiva. A Potenza 40 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 13 in terapia intensiva e 17 in medicina d’urgenza;

I positivi lucani: 1 Avigliano, 1 Bernalda, 1 Cancellara, 2 Castelsaraceno, 10 Ferrandina, 1 Garaguso, 3 Ginestra, 2 Irsina, 1 Lagonegro, 4 Lauria, 2 Lavello, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 11 Matera, 1 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 4 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Rotonda domiciliato a Nemoli, 1 Sarconi, 3 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 2 Venosa (di cui 1 domiciliato a Potenza), 1 Viggiano (domiciliato a Tito);

I guariti e i decessi. Sono 14 i guariti nelle ultime 24 ore: 3 di Brienza, 3 Marsiconuovo, 1 Melfi, 2 Moliterno (di cui 1 domiciliato a Potenza), 3 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Tramutola. Ma ci sono purtroppo altri 4 decessi: 1 Melfi, 1 Venosa, 1 Potenza, 1 Satriano di Lucania (che era ospite di una casa di riposo a Tito).

Claudio Buono