Potentino, crolla parte del controsoffitto a scuola. Tragedia sfiorata al Comprensivo di Anzi

“Sarebbe stata una tragedia se la scuola fosse stata aperta”. E’ il commento di Filomena Graziadei, sindaco di Anzi, a seguito di quanto accaduto nell’edificio scolastico “R. De Stefano” in paese. E’ crollata una parte del controsoffitto, con numerose tavelle cadute sulla pavimentazione e calcinacci, anche sui banchi. E’ successo, per fortuna, quando la scuola era chiusa, al secondo piano di uno storico edificio del paese. “Sono tempestivamente intervenuta sul posto, insieme al Responsabile dell’ufficio tecnico, ed ho ordinato la chiusura immediata e fino a nuove disposizioni dell’edificio scolastico “R. De Stefano” di Anzi, sede della Scuola Primaria e Secondaria di I grado”, ha sottolineato il sindaco, con conseguente sospensione delle attività scolastiche ( didattica in presenza per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, presenza del personale ATA, pulizie).

“C’è necessità – ha sottolineato il sindaco – di disporre tutte le verifiche tecniche da parte degli uffici comunali, la chiusura dell’edificio scolastico e di trovare locali idonei per lo svolgimento in presenza delle attività didattiche. Tenuto conto di quanto accaduto, i lavori di “Miglioramento sismico della Scuola Elementare e Media del Comune di Anzi”, il cui inizio era previsto per giugno 2021 al termine dell’anno scolastico, saranno anticipati e nel frattempo la scuola rimarrà chiusa fino a quando non saranno disponibili locali idonei. E’ ferma volontà dell’Amministrazione comunale offrire a tutta la popolazione scolastica di Anzi nel più breve tempo possibile una sede provvisoria”.

Claudio Buono