Donazione del plasma iperimmune per la cura del Covid-19. Tutte le info per donare ed aiutare per le cure dei contagiati in Basilicata

E’ in corso anche in Basilicata la sperimentazione per curare i pazienti affetti da Covid-19 con il plasma iperimmune. In attesa del vaccino, è questa una cura messa in campo per offrire il massimo delle cure ai pazienti. E per questo, la Regione Basilicata e l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, hanno pensato ad una campagna di comunicazione rivolta ai lucani che hanno vinto la battaglia contro il virus, invitandoli a donare. Ma bisogna trovarsi in queste condizioni:

età tra i 18 e i 65 anni;

aver superato da almeno 14 giorni la malattia da Covid-19;

se si è in buona salute;

se si anno i requisiti per la normale donazione del sangue;

le donne non devono aver avuto una gravidanza.

Chi ha avuto il Covid-19 ed ha vinto contro il virus, può salvare altre vite donando plasma iperimmune. Per info ed organizzarsi con la donazione, bisogna chiamare il numero 0971.613713, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14:00.

Di seguito il video spot.