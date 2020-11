A piedi sul raccordo Sicignano-Potenza. Agenti della Polizia mettono in salvo un 83enne

Nella serata di ieri 5 novembre, veniva segnalato, alla Sala Operativa della Sezione Polizia Stradale di Potenza, la presenza di un uomo che percorreva a piedi un tratto della carreggiata sud del Raccordo Autostradale Sicignano – Potenza. La segnalazione veniva immediatamente girata alla pattuglia di vigilanza stradale che, messasi prontamente alla ricerca della persona, rintracciava, al chilometro 49+800, nel territorio del Comune di Potenza, un ottantatreenne potentino che girovagava, senza meta, sul margine della carreggiata, in una zona di transito molto pericolosa perché poco illuminata e prossima ad una area di svincolo. Gli agenti della Polizia Stradale, stante il concreto pericolo di investimento che la persona correva, deviavano il traffico del Raccordo sulla corsia di sorpasso e a mettevano in sicurezza l’uomo nell’area di servizio sita al km 50 della predetta arteria. Qui gli operanti, realizzando trattarsi di persona totalmente disorientata ed in evidente stato di confusione, riuscivano ad identificarlo dai documenti di riconoscimento di cui era in possesso. Gli stesi agenti provvedevano quindi dapprima a tranquillizzare la persona, visibilmente agitata e scossa e successivamente a contattare i suoi congiunti, le cui utenze telefoniche venivano reperite sul telefonino dell’anziano.

Veniva successivamente affidato ai familiari, giunti sul posto.