Come investire in piena emergenza Covid: il Broker Pepperstone

Il 2020 sarà ricordato come l’anno dell’emergenza sanitaria. Il covid ha stravolto le nostre vite non solo da un punto di vista della salute ma, anche, da quello economico. Le pesanti misure introdotte per arginare l’epidemia mettono a dura prova il tessuto economico dei principali paesi occidentali.

Ed è proprio in questo contesto che diventa quanto mai importante gestire con accortezza i propri investimenti a cominciare dalla scelta del broker con cui operare in borsa. A questo proposito, grazie agli specialisti di Investingoal, andremo a vedere come funziona una delle principali piattaforme utilizzate in Italia.

Pepperstone è uno dei più celebri e grandi broker Forex del mondo con le sue ben 3 piattaforme di trading, leve finanziarie fino a 1:500, 4 diversi tipi di conti, spread bassi e più di 150 asset con cui poter operare.

Questo broker online è stato fondato nel 2010 a Melbourne, e vanta quindi già 10 anni successivi. Dotato anche di regolamentazioni ASIC e FCA, il che permette di mantenere alti standard operativi e ottimi livelli di sicurezza per i suoi utenti.

In questo approfondimento su Pepperstone andremo a vedere in breve quali sono le sue offerte e i suoi vantaggi.

Le piattaforme di trading di Pepperstone

Le piattaforme su cui Pepperstone permette di operare sono tre, come abbiamo già accennato, e sono: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader. queste sono scaricabili e attive su tutti i tipi di dispositivi, quindi per pc, web based e mobile (vale a dire sia smartphone che tablet), e per tutti i sistemi operativi sia iOS che Android.

MetaTrader 4 viene utilizzata soprattutto per il mercato Forex ed è la più popolare delle tre, con grafici e strumenti di livello alto per agire al meglio nel campo del trading online. MetaTrader 5 aggiunge a MetaTrader 4 funzionalità più avanzate per quanto riguarda l’analisi tecnica e la gestione dei titoli ed offre la possibilità di agire su tutti i mercati offerti da Pepperstone. cTrader è invece la versione per trader di livello più alto.

Le commissioni, le leve e gli spread di Pepperstone

Ad eccezione dell’account Razor, Peppestone non applica commissioni. Per quanto riguarda questo account Razor, gli spread partono da 0.0 pip sulle coppie di valute principali e la commissione applicata ogni 100k scambiati è di AU$ 3.5.

Per gli altri account gli spread partono da 0.4 sugli indici e commodities e da 1.1 pip sulle valute.

La formazione, il supporto e l’assistenza offerti da Pepperstone

La formazione dei trader più inesperti offerta da Pepperstone sembra essere piuttosto completa. C’è infatti la possibilità di partire dalle basi della comprensione del mercato Forex, con analisi fondamentale, strumenti per la comprensione dei grafici e degli indicatori tecnici. Quello che sembra mancare in questo broker e che invece è presente negli altri sono i webinar online.

Per quanto riguarda invece il supporto e l’assistenza clienti, questi sono disponibili 24 ore su 24 sia tramite telefono che email e chat dal vivo. Le risposte alle esigenze dei clienti sembrano arrivare in tempi piuttosto rapidi ed essere esaustive ed utili.

La sicurezza e l’affidabilità di Pepperstone

Gli alti standard di sicurezza di Pepperstone sono garantiti dalla regolamentazione dall’ASIC (autorità Australiana di controllo dei mercati) con licenza 414530.

I fondi dei clienti vengono depositati presso la Banca Nazionale Australiana in conti segregati. Ciò vuol dire che Pepperstone stesso non può in alcun modo accedere ai fondi dei clienti per nessuno scopo commerciale. Questi vengono infatti utilizzati soltanto per coprire eventualmente le posizioni aperte dai clienti stessi.

Opinioni su Pepperstone

Pepperstone è stato riconosciuto per la qualità dei suoi servizi di brokeraggio e tecnologia avanguardistica. È infatti uno dei broker più famosi ed utilizzati al mondo, che gode di solide basi e grande reputazione nel campo del trading online.

Questo grazie alle sue diverse piattaforme, che garantiscono un semplice utilizzo e strumenti utili ad un livello di difficoltà e approfondimento crescente, il che permette a tutti, sia trader alle prime armi che veterani del capo, di poterle utilizzare con facilità e comodità.

Inoltre i suoi sistemi di sicurezza e le sue autorizzazioni, permettono agli utenti di poter fare i propri investimenti in sicurezza e senza rischi di truffe o spiacevoli sorprese. È quindi questo un broker adatto sia a chi vuole cominciare a muovere i primi passi nel mondo del trading, sia a chi è già esperto.