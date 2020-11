In Basilicata sono residenti oltre 23mila stranieri. I dati del Dossier Statistico Immigrazione 2020

Sono 23.387 gli stranieri residenti in Basilicata pari al 4,2 per cento della popolazione, dei quali 12.219 in provincia di Potenza e 11.168 in quella di Matera. E’ il dato contenuto nel Dossier statistico immigrazione 2020, redatto dal Centro Studi e Ricerche Idos. In Basilicata la comunità più diffusa è quella romena con 8.919 unità, pari al 38,1%, seguita da quella albanese 2.152 (9,2%) e marocchina 1.823 (7,8%). Gli stranieri rappresentano il 4,8% degli occupati in Basilicata. Servizi, agricoltura, industria e costruzioni sono i settori di maggiore impiego. Alla fine del 2019, i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno sono 11.614 : 5.729 in provincia di Potenza e 5.885 in quella di Matera. Rispetto all’anno precedente sono in calo (2.071) i titolari di permessi rilasciati per motivi di protezione internazionale ed ex umanitari. Sono diminuiti i rilasci di permessi di soggiorno: 787 rispetto a 1.132.