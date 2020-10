Sant’Angelo Le Fratte, la denuncia della minoranza: “Il Comune deve intervenire immediatamente per il riscaldamento a scuola”

Serve il riscaldamento per i bambini all’interno della scuola situata nel polifunzionale di via Marconi e via Galasso. A sottolinearlo, in una nota indirizzata al sindaco di Sant’Angelo Le Fratte sono Gerardo Coppola, Giuseppe Mario Grippo e Luigia Isoldi del gruppo di minoranza “Costruisci il tuo futuro”. “Denunciamo – ha scritto Grippo a nome del gruppo – la totale assenza di programmazione dell’Amministrazione Comunale in materia di edilizia scolastica e relative “sistemazioni di fortuna”. Infatti è inaccettabile che a circa 30 giorni dall’avvio dell’anno scolastico non si sia posto rimedio al riscaldamento ottimale della struttura, anche in considerazione delle azioni poste in essere dalla comunità scolastica in materia anti-covid, che inducono la popolazione scolastica ad elevati rischi di ammalarsi. E’ giunto il momento di intervenire così come ci era stato anticipato in fase di avvio dell’anno scolastico”. Il gruppo di minoranza ha inviato il sindaco a rispondere entro due giorni dalla comunicazione.

Claudio Buono