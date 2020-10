Coronavirus, in Basilicata 86 nuovi casi di contagio e 13 guariti nell’ultimo giorno. Aumentano i ricoveri: sono 81

Sono 86 i nuovi casi di positività al Covid-19 che riguardano i lucani, rispetto ai 1.004 tamponi processati nell’ultimo giorno. Tra i tamponi processati nell’ultimo giorno, agli 86 lucani positivi, sono da aggiungere 17 pugliesi che hanno solo fatto il tampone in Basilicata, 1 di Eboli nel salernitano, 1 di Mormanno Calabro nel cosentino e 1 di Firenze.

I nuovi 86 casi di positività in Basilicata riguardano: 1 Albano di Lucania, 2 Avigliano, 1 Banzi, 4 Brienza, 4 Ferrandina, 22 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 1 Latronico, 4 Lavello, 8 Matera, 6 Melfi, 1 Moliterno, 2 Montemilone, 2 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 1 Policoro, 16 Potenza, 1 San Giorgio Lucano, 3 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Sarconi, 1 Spinoso, 1 Tramutola, 1 Venosa e 1 Viggiano.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Aumentano i ricoverati, tre in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 81. Al “San Carlo” di Potenza, 23 persone ricoverate nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 1 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 27 nelle malattie infettive, 3 in pneumologia e 5 in terapia intensiva.

I GUARITI – Sono 14 le persone che sono risultate negative ai tamponi di controllo e quindi guarite. Si tratta di 5 persone di Potenza, 1 di Brienza, 1 Acerenza, 1 Sarconi, 2 Tramutola, 1 Marsicovetere, 1 Lavello, 1 Sasso di Castalda e 1 Viggiano.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati effettuati in Basilicata 100.470 tamponi, di cui 98.220 negativi.

Claudio Buono