Preoccupazione a Brienza. Casi di positività all’interno di una casa di riposo per anziani

29.9.2020 – ore 23:00 – C’è preoccupazione a Brienza dove poco fa si è venuto a conoscenza di due casi positivi da Covid-19. Le due persone positive sarebbero una persona che lavora ed un ospite della casa di riposo “San Giuseppe”, che ospita diversi anziani e operatori. In serata il sindaco, Antonio Giancristiano, ha emesso una ordinanza urgente che ordina il divieto di allontanamento e di ingresso dall’area della struttura della casa di riposo. “Blindata” l’area per evitare qualsiasi conseguenza ben più grave in materia di contagi. Tutte le persone che hanno avuto contatti con la struttura negli ultimi quattro giorni, sono tenuti a rispettare l’isolamento fiduciario in attesa del risultato del tampone che sarà svolto nei prossimi giorni. Le autorità sanitarie stanno lavorando per contattare tutti. Si attende l’ufficialità dei casi da parte della task force regionale, che potrebbe arrivare domattina.

Claudio Buono