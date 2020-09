Coronavirus, a Muro Lucano positiva una collaboratrice della Scuola. Il Sindaco chiude precauzionalmente la struttura

29.9.2020, ore 23:13 – Un caso di positività anche a Muro Lucano. Si tratta di una persona di Pescopagano che lavora all’Istituto Comprensivo “J. Stella”. La notizia del contagio è stata confermata dal sindaco, Giovanni Setaro. “Stiamo già ricostruendo la catena dei contatti avuti. L’operatrice in questione ha sempre utilizzato i dispositivi di sicurezza ed ha avuto contatti limitati all’interno della stessa struttura scolastica, quindi mi sento di potervi trasmettere la massima serenità”. Da domani, in maniera del tutto precauzionale, la scuola resterà chiusa per decisione del primo cittadino, che sta preparando ordinanza di chiusura. “Attendiamo l’esito dei tamponi ai quali il personale di segreteria si dovrà sottoporre. Intanto massima prudenza in ogni luogo, ma la situazione è assolutamente sotto controllo”, rassicura Setaro, che sta seguendo l’evolversi della situazione in prima persona. Si tratta del primo caso riscontrato a Muro Lucano, anche se la persona positiva è di Pescopagano.

Claudio Buono