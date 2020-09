AGGIORNAMENTO – In Basilicata altri 19 casi di positività da Covid-19

29.9.2020, ore 20:35 – Nuovi casi di contagio da coronavirus in Basilicata. Ai 6 comunicati stamattina dalla Task Force regionale, poco fa si è avuta notizia di altri 19 casi di positività, che dovrebbero essere contagiati nell’aggiornamento di domani. Dei 19 nuovi casi, 16 sono legati alla casa di riposo di Marsicovetere (di questi, un caso riguarda un ospite trasferito a Brienza). Si tratta di contatti diretti degli anziani ospiti e degli operatori della struttura. Gli altri tre tamponi sono: 2 a Pescopagano che hanno avuto contatti con i positivi e un operatore di Moliterno che lavora nel distretto sanitario di Villa d’Agri. Sono 25, quindi, i contagi in questa giornata in Basilicata.

Redazione