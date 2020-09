Giuseppe Mecca, 33 anni, avvocato, è il nuovo sindaco di Avigliano. Un nuovo primo cittadino giovane eletto in Basilicata in quest’ultima tornata elettorale. Mecca ha trionfato con la “Lista Civica Avigliano”, riuscendo a ricevere più consensi delle altre tre liste capeggiate da Angelo Summa (Per Avigliano 2025), Adriana Rosa (Avigliano Possibile), Antonietta Lucia (Uniti per Avigliano) e Antonio Bochicchio (Avanti Avigliano).

Claudio Buono