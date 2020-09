Potenza, salvarono le persone rimaste incastrate in un sottopasso nell’auto sott’acqua. Riconoscimenti per tre militari

“Evidenziando particolari doti di altruismo e sprezzo del pericolo, durante improvvise e torrenziali precipitazioni che hanno messo a rischio l’incolumità degli occupanti di alcuni veicoli trovatisi repentinamente intrappolati negli abitacoli degli stessi, si prodigava efficacemente nel salvataggio delle persone e nella messa in sicurezza delle strade interessate all’allagamento, al fine di impedire ulteriori gravi conseguenze”. Con questa motivazione il Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo ha consegnato oggi una nota di compiacimento ai tre militari dell’esercito, in forza al Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, il Caporal Maggiore Capo Giovanni Turco, il Caporal Maggiore Giulia Spingola e l’Artigliere Giuseppe La Pietra, che lo scorso 4 agosto, hanno soccorso gli occupanti di due mezzi bloccati in un sottopasso allagatosi a causa delle improvvise precipitazioni torrenziali che avevano colpito il capoluogo potentino.

Il Questore, nel congratularsi personalmente con gli interessati, ha colto l’occasione per ringraziare, tramite loro, tutto il personale del Raggruppamento “Puglia Basilicata” attualmente guidato dal Col. Simone Gatto, per la preziosa attività svolta quotidianamente, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, unitamente alle altre Forze di Polizia del territorio potentino.