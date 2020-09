In Basilicata prosegue la distribuzione della firma digitale remota. Oltre 6mila cittadini l’hanno già richiesta e ricevuta dalla Regione

Da febbraio ad agosto 2020 la Regione Basilicata ha distribuito ai cittadini lucani 6.235 certificati di firma digitale remota, uno strumento che semplifica e digitalizza i procedimenti amministrativi e che consente di interagire con la Pubblica Amministrazione attraverso documenti elettronici validi, integri, autentici e non ripudiabili. La maggior dei certificati sono stati consegnati insieme a dispositivi virtuali di firma che permettono di procedere senza l’uso di chiavette usb o lettori di smartcard. La distribuzione della firma digitale remota avviene attraverso due canali: a seguito del riconoscimento de visu presso gli sportelli di Potenza, Matera, Melfi, Lagonegro, Senise e Policoro e on line per tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo di firma digitale in scadenza o di credenziali SPID. È inoltre a breve prevista l’apertura di nuovi sportelli presso le sedi dei Comuni di Pisticci e di Calvera in modo da rendere più capillare la presenza sul territorio. L’intero ciclo di vita dei certificati di firma digitale è supportato da una costante attività di supporto per i cittadini, dalla diffusione di informazioni sull’utilizzo, fino al supporto tecnico per garantire il corretto utilizzo dei software a corredo dell’uso della firma digitale Remota, passando per il supporto alla compilazione dei moduli di domanda per richiedere la Firma Digitale Remota.

Insieme alla firma digitale remota ad ogni cittadino viene data la possibilità di accedere via web ad un’area personale, dove è possibile richiedere una identità digitale corredata da credenziali SPID e gestire gli aspetti legati al certificato di firma e ai dati personali. Prima di questa nuova campagna di distribuzione promossa d’Ufficio Amministrazione Digitale, la Regione Basilicata aveva già fornito, dal 2013 al 2018, 47.000 dispositivi di firma digitale su token usb per i quali viene, ad oggi, mantenuto un supporto costante a tutti i cittadini ancora in possesso in particolar modo per le operazioni di sospensione, riattivazione e revoca.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento i cittadini posso inviare una email all’indirizzo firmadigitale@regione.basilicata.it o telefonare ai numeri 800.29.20.20 (da rete fissa) o 0971.47.13.72 (da cellulare). I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.