A Vietri di Potenza domenica 13 settembre la terza edizione del “Raduno dei Trattori”

E’ in programma domenica 13 settembre a Vietri di Potenza la terza edizione del “Raduno dei Trattori”. E’ attesa una grande partecipazione nel paese denominato “La Porta della Lucania” per l’arrivo di numerosi trattori, che lo scorso anno hanno offerto un grande spettacolo attirando tante persone. Il programma prevede la colazione e l’iscrizione alle ore 9:00 nei pressi dell’Area PIP (Strada Provinciale 94) e un break con l’ApeBeer. Poi una sfilata sulle strade di campagna e il pranzo al Woodpecker’s Pub Inn di contrada Santa Domenica. Non mancheranno premi per il trattore più grande, più piccolo, più giovane e più antico. Info e prenotazioni al numero 3406616734 (anche WhatsApp). L’iniziativa è organizzata dall’associazione “I trattoristi di Vietri” con la collaborazione della Protezione Civile di Vietri.

Claudio Buono