In Basilicata altri 9 casi di contagio da Covid-19: almeno 4 riguardano persone di rientro dalle vacanze in Sardegna

6 settembre 2020, ore 12:00 – Continuano ad aumentare in Basilicata i contagi da Covid-19. Dopo i numerosi casi di ieri, oggi ne risultano esserci altri 9 di positivi al virus. Infatti, nell’ultimo giorno sono stati analizzati 444 tamponi, di questi 9 sono risultati positivi. Si tratta di 2 casi a Matera (di cui una persona del Gambia ospite in una struttura di accoglienza), 4 persone di Lauria, 2 di Ferrandina ed 1 di Ginestra. Tra i nuovi casi, 4 riguarderebbero persone rientrate da un viaggio fatto in Sardegna.

La situazione negli ospedali dice che ci sono 4 persone ricoverate: 3 nel reparto di malattia infettiva ed una in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono 4 le persone guarite. Al momento gli attuali positivi al virus in Basilicata sono 58. Il bollettino ufficiale della task force, che dovrebbe confermare i casi di ieri pomeriggio e di questa mattina, dovrebbe essere diramato domattina verso le ore 12.

Claudio Buono