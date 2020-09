Il teatro “Peppino Impastato” di Picerno cambia look. Dal grigio all’arcobaleno grazie al lavoro dei volontari

Nuovo look per l’Anfiteatro Comunale di Picerno, con un nuovo restyling che tanto è piaciuto alla comunità. Il luogo pubblico intitolato alla memoria di Peppino Impastato, già inaugurato diversi anni fa, è stato colorato dai giovani partecipanti al Picerno Fun Camp, iniziativa patrocinata dal Comune, e dai volontari della protezione civile Angels Anpas di Picerno. Così l’Anfiteatro, che in questi anni ha ospitato tantissime iniziative anche importanti, come il concerto del compianto Mango, rivive e regala uno splendido colpo d’occhio. L’Anfiteatro, alla presenza delle autorità locali, è stato nuovamente e simbolicamente inaugurato. Una splendida trasformazione e tanti complimenti per gli ideatori ed i giovani che, col pennello, hanno lavorato per completare un ottimo lavoro. “Sento di fare – ha detto Carmela Marino, assessore alla Cultura e Sport del Comune – un sentito e generale ringraziamento a Renzo, a tutti gli animatori, alla protezione civile e ai ragazzi che hanno partecipato al centro estivo, donando con il loro lavoro ed impegno quest’opera alla nostra collettività. Non avete fatto delle semplici attività, avete lasciato un segno ed avete lanciato un messaggio d’amore e di rispetto per il nostro Paese. Il rispetto e la cura del bene pubblico. Un ringraziamento particolare, però, lo faccio a te Renzo, ti ho visto agire con tenacia senza arrenderti alle numerose difficoltà che di volta in volta si sono presentate, sei riuscito a trovare la strada per superarle, chiedendo passo, passo aiuto, sostegno e consigli al Comune e al Sindaco. Hai creduto in quello che volevi fare e sei riuscito a realizzarlo con l’aiuto e la collaborazione di tutti”. Il riferimento è anche a Renzo Capece, uno dei gestori del Fun Camp. “Complimenti e ad maiora semper”, ha concluso l’assessore Marino. “La trasformazione – hanno scritto i volontari di Angels – è stata resa possibile dalla sinergia tra i ragazzi del Picerno Fun Camp e dei volontari della Angels Anpas Picerno. La colorazione ad arcobaleno è l’emblema della solarità e della gioia dei nostri ragazzi e della voglia di superare questo strano periodo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo restyling”.

Claudio Buono