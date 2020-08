Picerno, “cattivi odori dal sistema fognario”. La denuncia del gruppo di minoranza “Progetto Comune”

“Dopo diverse segnalazioni di cattivi odori provenienti probabilmente dal sistema fognario in tutto il paese abbiamo voluto attenzionare la problematica alla maggioranza “che a quanto pare non ha naso”. Lo rende noto il gruppo di minoranza al Comune di Picerno, “Progetto Comune”. “Abbiamo chiesto – si legge in una nota – se si abbia consapevolezza del problema e quali potrebbero essere le possibili cause, oltre a chiedere l’immediata risoluzione della questione. Inoltre abbiamo voluto attenzionare il Sindaco sulla mancata ripartenza di un cantiere per la costruzione della rete fognaria in contrada Campo di Donei. Un progetto partito negli anni precedenti all’amministrazione Lettieri, per il quale chiediamo celerità e sollecitazioni da parte della maggioranza verso Acquedotto Lucano. Probabilmente le priorità sono ben altre. I picernesi attendono fiduciosi risposte”, conclude la nota.