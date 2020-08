Basilicata, 14 migranti fuggiti da una struttura di accoglienza. Erano arrivati da Porto Empedocle dopo uno sbarco

Sono in totale 14 i migranti tunisini che sono riusciti a fuggire dalla quarantena nell’ex Hotel Old West di Ferrandina Scalo, in provincia di Matera. Erano arrivati in 100 nei giorni scorsi da Porto Empedocle dopo uno sbarco. Dopo il primo tunisino che era riuscito ad allontanarsi domenica, altri 13 sono riusciti a scappare via e quindi ad eludere la quarantena ed i controlli. Tra i migranti fuggiti, c’è anche un minorenne. Stando a quanto comunicato, i migranti sarebbero giunti in Basilicata con l’esito negativo al virus. La struttura situata sulla strada “Basentana” ospita al momento 86 dei 100 richiedenti asilo arrivati cinque giorni fa, sabato.

(foto tratta dal web)

