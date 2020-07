Sant’Angelo Le Fratte, oggi e l’1 agosto le tappe di “Cinemadamare”

Il lungo cartellone del 2020, delle attività del Campus Itinerante, Cinemadamare, arrivato alla 18.esima edizione, aprirà con una intera settimana di permanenza, per il quarto anno consecutivo, nello splendido Borgo variopinto di Sant’Angelo Le Fratte. La Carovana di Cineasti italiani e stranieri, partita nel 2003 proprio dalla Basilicata e fino ad ora portata in 16 regioni italiane, infatti, sarà nel Comune dei murales, dal 25 luglio al primo agosto 2020. Il cuore del programma delle attività della Kermesse, è tutto centrato sulla produzione di film short, in modo da trasformare il piccolo comune dalle 100 cantine, in un immenso set a “cielo aperto”. Molte sceneggiature dalle quali saranno tratti i cortometraggi sono già pronte: la conoscenza di Sant’Angelo Le Fratte da parte di Cinemadamare, infatti, ora, consente agli autori di elaborare le proprie storie anche prima dell’arrivo in Basilicata. Oltre all’attività di filmmaking che riempirà no stop l’intera settimana di permanenza di kermesse nella città, per almeno 3 giorni, presso il teatro comunale, si svolgeranno masterclass e lezioni di cinema, a favore dei giovani artisti presenti, tra cui molti lucani. Ma il giorno più atteso, come avviene da 18 anni, è quello della Weekly Competition, che arriverà il primo agosto, quando nell’Arena del centro stico santangiolese, a partire dalle ore 21.00, ci sarà la proiezione dei filmati che tutti i cineasti di Cinemadamare, avranno girato tra i vicoli del Borgo antico e la montagna sovrastante, tra i murales e le statue che popolano le vie, e con la partecipazione attiva della gente del posto. “Siamo contenti di ospitare anche quest’anno e per la quarta volta consecutiva Cinemadamare – commenta il Sindaco Michele Laurino- La kermesse oltre a rafforzare il legame della nostra Comunità con il mondo del cinema e dell’audiovisivo, porta con sè persone provenienti da tutto il mondo e mette in sinergia le migliori risorse lucane

che si confrontano, collaborano e lavorano insieme. Grazie a Cinemadamare, riscopriamo ogni volta, con occhi nuovi, il nostro territorio e le nostre risorse». La pensa allo stesso modo anche il direttore della Manifestazione, il lucano Franco Rina, che ha voluto nuovamente portare a Sant’Angelo, Cinemadamare, fatto in collaborazione con 34 Università e Scuole di Cinema di tutto il mondo. “Ciò su cui vogliamo maggiormente insistere è il nostro Format unico –aggiunge Rina- fatto di formazione e produzione che si intrecciano e di sorreggono a vicenda. La Basilicata ha “fame” di luoghi in cui non solo si coltiva il talento, spesso confinato nel proprio perimetro da autodidatta, ma soprattutto contraddistinti da programmi di formazione di alta qualità e con un respiro internazionale”.