Truffa del falso impiegato, l’Inps lancia l’allarme: “Nessuno dei nostri dipendenti autorizzati in giro”

Il periodo estivo è quello che più espone a odiosi tentativi di truffa le persone più deboli, soprattutto gli anziani che già vivono un quotidiano di per sé complicato. Il dopo-Covid ha accentuato le situazioni di bisogno e individui senza scrupoli tentano in ogni modo di approfittarsene, soprattutto in queste settimane, quando i più fragili restano soli perché magari chi li assiste è assente per un periodo di ferie. L’Inps pertanto invita tutti i cittadini a diffidare di approcci diretti da parte di persone che si millantano funzionari INPS: l’Istituto non manda in giro suoi impiegati e chiede agli stessi cittadini di raccomandare ai loro cari di non credere a chi si presenta alla loro porta come tale. Se dovessero vivere una tale situazione, l’invito dell’INPS è di chiamare immediatamente le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto.

Lo fa sapere la direzione regionale dell’Inps di Basilicata.