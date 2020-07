Coronavirus, giornata terribile per la Basilicata. Positiva anche una persona rientrata a Moliterno

21 luglio 2020, ore 21:30 – Una giornata terribile in tema di contagi da Covid-19 per la Basilicata. Si è saputo poco fa di un altro caso di contagio dal virus. Si tratta di una persona rientrata a Moliterno dall’Emili Romagna. A renderlo noto il sindaco, Giuseppe Tancredi. La persona risultata positiva al virus è in isolamento domiciliare presso la sua abitazione.

Il contagio si aggiunge all’uomo di origini di Avigliano, anche lui rientrato dall’Emilia Romagna, e ai 36 migranti di origine del Bangladesh positivi al virus.

Claudio Buono