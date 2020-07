[VIDEO] Incendio di grandi dimensioni a Tito, Vigili del Fuoco salvano abitazioni. Necessario elicottero e canadair

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 14.10 circa sono intervenuti in contrada Canali località Tito per incendio bosco e sterpaglie a ridosso del centro abitato. I Vigili del fuoco giunti sul posto appena compresa la gravità dell’incendio hanno richiesto la presenza del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) il quale ha ritenuto necessario l’intervento dei mezzi aerei: un canadair ed un elicottero. Inoltre l’incendio è stato attaccato da terra con due autopompe, una autobotte e dieci unità. Le attività di spegnimento, tutt’ora in corso, hanno permesso di evitare che il fuoco interessasse numerose abitazioni. Sul posto anche i Carabinieri Forestali, Polizia Locale e volontari della Protezione Civile.