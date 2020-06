10 giugno, ore 21 – C’è un nuovo caso di positività da Covid-19 in Basilicata. Si tratta di un uomo rientrato dall’Egitto nei giorni scorsi insieme ad una donna, anche lei risultata positiva come riportato su questo sito. Mentre la donna è ricoverata in ospedale a Matera, l’uomo si trova in isolamento domiciliare. L’esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio.

Sono quindi attualmente 10 le persone affette dal virus in Basilicata: una sola è ricoverata.

Claudio Buono