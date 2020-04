On Live, l’Istituto “Einstein-Di Lorenzo” di Potenza e Picerno in diretta sul web con ospiti e rubriche

Ha preso il via domenica 26 aprile 2020, alle ore 18,30 la prima delle sei puntate “Einstein-De Lorenzo On Live”, programma web radio ideato e curato da studenti e docenti dell’I.I.S “Einstein De-Lorenzo” di Potenza-Picerno. Il programma, della durata di 40 minuti sarà articolato in tre rubriche, inframezzate da brani musicali. Ospite d’onore della prima puntata, in collegamento telefonico (come tutti gli ospiti) il sindaco di Potenza Mario Guarente per “Oltre l’aula”, spazio d’incontro tra i giovani cittadini e i rappresentanti delle istituzione e della società civile della regione Basilicata. Una rubrica che proverà anche ad ascoltare la voce degli studenti attraverso i racconti relativi al difficile periodo di emergenza che stiamo attraversando.

Nella rubrica “Bufale DOP”, gli studenti illustreranno cosa si intende con il termine giornalistico “bufala”, quante e quali sono i tipi di “bufala” e come fare per difendersi dal disordine informativo, sviluppando senso critico e competenza nella verifica delle notizie. In “Arrivano i prof!”, docenti e studenti si scambieranno riflessioni, opinioni, idee in un dialogo aperto e scanzonato che proverà a far sorridere, raccontando anche le esperienze di didattica a distanza. L’idea del programma live è nato nell’ambito delle attività di “ E- Service Learning” di cui la scuola è capofila di rete per la regione Basilicata. Il Service learning è un approccio pedagogico- didattico che mira a coniugare apprendimenti curriculari e servizio alla società civile, attraverso attività che hanno l’alta finalità di formare l’Uomo e il cittadino alla cura dell’altro. L’istituto non è nuovo all’utilizzo della radio come canale privilegiato di formazione per gli studenti e di informazione per la società. Da ormai due anni, infatti, gli studenti conducono le attività di Radio Itis Picerno (www.radioitispicerno.it) , web radio e contenitore culturale gestita dagli studenti delle due redazioni di Picerno e di Potenza.

L’attivazione di un programma in diretta è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione “Il Cantiere” di Potenza che ha messo a disposizione il proprio spazio web su Spreaker, consentendo l’innovativa esperienza live. Quella della web radio non è l’unica attività particolare condotta dagli studenti dell’ “Einstein –De Lorenzo” durante le settimane di didattica a distanza. LA prima I e la Prima N ad indirizzo informatico, infatti, sono state impegnate nella scrittura di un vero e proprio romanzo. Il testo, come una cornice, ha racchiuso e raccontato gli eventi dell’emergenza attraverso differenti tipi di testo: dall’articolo di giornale alla pagina di diario, attraverso cui i personaggi del romanzo e, dunque, gli studenti autori, hanno tirato fuori ansie, paure, emozioni legate al momento. Un’esperienza innovativa e di sperimentazione patrocinata dall’INDIRE e dall’ANP che proseguirà anche durante il prossimo anno scolastico. Al momento gli studenti sono altresì impegnati nell’ideazione e nella realizzazione di un Canale Youtube d’istituto che raccoglierà contenuti didattici auto prodotti e destinati a raggiungere gli studenti di tutte le classi, aiutandoli ad affrontare lo studio delle varie discipline durante la didattica a distanza.