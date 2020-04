27 aprile 2020 – Zero tamponi positivi su 287 processati. È questo l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza coronavirus in Basilicata. Ad oggi in regione sono 10364 i tamponi analizzati.

Per quanto riguarda i ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera: 48 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 7 in terapia intensiva. Rispetto a ieri, si registrano due nuovi guariti.