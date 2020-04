Calcio violento nel Potentino. Schiaffo ad un calciatore e scatta il Daspo per un dirigente del Pignola

Il Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo ha emesso un D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), per la durata di anni uno, nei confronti di un dirigente della squadra di calcio Sporting Pignola. Al termine dell’incontro Sporting Pignola-Atletico Marsico, valevole per il Campionato di Prima Categoria e disputato il 1° febbraio scorso presso il campo sportivo comunale di C.da Pantano a Pignola, il dirigente aveva colpito con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria, che era caduto a terra ed era stato soccorso dal 118 intervenuto e dai Carabinieri presenti sul posto. L’accaduto, comunicato per la valutazione dell’adozione della misura del D.A.Spo. dalla Compagnia Carabinieri di Potenza, aveva trovato conferma e riscontro nel rapporto del direttore di gara e nel comunicato ufficiale emesso dal Comitato Regionale Basilicata FIGC nr. 80 del 5.02.2020, con il quale il dirigente veniva inibito a svolgere ogni attività in seno alla società calcistica dello “Sporting Pignola” sino al 25.02.2020.