E’ accaduto ieri a Baragiano. Dove il parroco del paese, don Luigi Sarli, ha percorso le vie cittadine per benedire le Palme e anche la comunità baragianese. Un gesto molto apprezzato. Don Luigi “scortato” dai carabinieri della Stazione di Baragiano, con a capo il comandante Aldo Furio Piccaluga. Da segnalare che iniziative simili ieri si sono tenute anche in altri paesi, come Picerno e Tito. Vi documentiamo quanto accaduto a Baragiano. (video Donato Nigro)

Claudio Buono