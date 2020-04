Covid-19, positivo il medico di guardia in servizio a Savoia di Lucania e Sant’Angelo Le Fratte

C’è un pò di preoccupazione a Savoia di Lucania e Sant’Angelo Le Fratte per il caso di positività da Covid-19 del medico di continuità assistenziale, che non è lucano ma è di Polla, centro del Vallo di Diano. Si è saputo oggi del caso di positività. Il dottore ha fatto servizio a Savoia di Lucania sabato 28 marzo. “Posso tranquillizzare i cittadini che, da quanto appreso, non ci sono stati contatti di natura sociale o sanitari sul nostro territorio. Vi è stata solo una visita domiciliare che è avvenuta alla mia presenza a casa di mia madre, con l’applicazione di tutte le norme igienico-sanitarie previste dal protocollo”, ha fatto sapere Rosina Ricciardi, primo cittadino salviani.

Il sindaco ha annunciato che, in via del tutto precauzionale, si è messa in auto-quarantena insieme ai familiari conviventi, seppur senza sintomi. Il medico avrebbe svolto servizio anche a Sant’Angelo Le Fratte. “Al dottore va l’augurio, mio personale e di tutta la comunità salviana, di una pronta guarigione”, ha sottolineato il sindaco. La notizia è stata ufficialmente diramata dal primo cittadino tramite i canali dell’Ente.

Claudio Buono