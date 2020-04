Morte di Antonio Nicastro, lo straziante video dell’amico Angelomauro: “Da quel reparto solo cadaveri, vogliamo la verità”

E’ straziante lo sfogo di Angelomauro Calza, giornalista e amico di Antonio Nicastro, l’uomo deceduto in serata al “San Carlo” di Potenza. 68 anni, da tempo ha lamentato, con il figlio Valerio, il ritardo per l’effettuazione del tampone, dopo che da giorni accusava sintomi influenzali. Angelomauro, nel video realizzato a caldo subito dopo la notizia della morte di Antonio, si è fatto portavoce del pensiero dei lucani, che sui social si sono lasciati andare a commenti con toni molto arrabbiati ed indignati, relativamente ai ritardi denunciati da diversi pazienti. In lacrime, Angelomauro Calza chiede al presidente della Regione, Vito Bardi, di fare chiarezza su quanto accaduto. Allo stesso governatore è stato inviato anche un WhatsApp. Chi vi scrive, conosceva bene Antonio e conosce bene Angelomauro, due grandi amici. Due compagnoni. Antonio era solito chiamare tutti “uagliò”, molto critico per il bene della sua città, era amato da tutti. Ecco il video integrale.

Claudio Buono