Covid-19, morte del potentino Antonio Nicastro. Il presidente Bardi ordina l’apertura di una indagine immediata

“In seguito alla morte del signor Antonio Nicastro il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ordinato l’apertura di una indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie conseguenti”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della Regione Basilicata. La nota è stata diramata qualche minuto fa, a seguito della morte del 68enne potentino (in foto), persona molto conosciuta e stimata non solo in città ma sull’intero territorio lucano. Tramite il figlio, Valerio, era stata raccontata la vicenda di Antonio, che più volte aveva richiesto di essere sottoposto a tampone. Effettuato, a quanto pare, con molto ritardo. E’ risultato poi positivo al Covid-19. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del “San Carlo” di Potenza. E’ l’undicesima vittima in Basilicata, oltre ad un altro uomo di 74anni di Rivello deceduto a Sala Consilina il 25 marzo.

Claudio Buono