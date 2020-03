Covid-19, il sindaco di Latronico De Maria: “Alla taske force proposti tamponi a fine quarantena. Anche a Latronico come Vietri e San Carlo”

Continua la battaglia dei sindaci lucani che, con ogni strumento, stanno cercando di “proteggere” il più possibile i cittadini da ogni problema e contagio

“Ieri avevo lanciato la proposta alla regione Basilicata di fare i tamponi a tutti coloro che finivano la quarantena e molti colleghi sindaci mi hanno contattato perché hanno condiviso la mia preoccupazione”. Sono le parole del sindaco di Latronico, Fausto De Maria, che commenta gli sviluppi a seguito del suo appello lanciato ieri (disponibile qui), dove ha chiesto i tamponi a fine quarantena. “La proposta – fa sapere De Maria – è arrivata anche sul tavolo della task force della Regione grazie al presidente dell’anci Salvatore Adduce, però nello stesso momento comprendiamo le difficoltà di trovare soluzioni immediate da parte della regione. Io nel frattempo sto contattando tutti coloro che finiscono la quarantena, perché tornati dalle regioni del Nord, per chiedergli di allungarla con l’intenzione di trovare un modo per fargli fare il tampone o un test prima di uscire”. E continua: “Comunque – aggiunge De Maria – la nostra amministrazione comunale da lunedì vedrà come fornirsi anche dei test rapidi per il rilevamento degli antigeni del Covid 19, come già hanno fatto la Regione Campania, l’ospedale San Carlo e il Comune di Vietri di Potenza“.

“Perché – conclude De Maria – la nostra intenzione rimane quella di fare i test a tutti coloro che finiscono la quarantena per non correre rischi di far uscire una persona che potrebbe contagiare inconsapevolmente. Come ci ha dimostrato il caso del nostro concittadino che è risultato positivo. Comunque per adesso, la cosa più importante è stare a casa per non correre nessun rischio. Ce la faremo!”.

nota stampa