Coronavirus, la donazione di un lucano. Ecco 5000 mascherine per il “San Carlo”

Lodevole iniziativa quella del Dott. Liseno che, in questo momento difficile, per contenere il contagio da COVID-19, ha voluto donare un cospicuo quantitativo di mascherine all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo – Potenza, Dott. Massimo Barresi, ringrazia pubblicamente il Dott. Antonio Liseno per aver devoluto spontaneamente 5000 mascherine chirurgiche che sono state immediatamente destinate prioritariamente alle esigenze dei Presidi Ospedalieri di questa azienda.

