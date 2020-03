Potenza, “Andrà tutto bene”. Niccolò regala emozioni e iniezioni di fiducia dalla terapia intensiva neonatale

Quanto può trasmettere una foto? Tanto, davvero tanto, in questi momenti. Una foto straordinaria e piena di speranza, quella che arriva dall’Ospedale “San Carlo” di Potenza. In particolare, dal reparto di terapia intensiva neonatale, dove si trovano tanti piccoli ricoverati e tante famiglie che attendono buone notizie e la speranza di abbracciare presto i loro figli. Nella foto, con un pannolino personalizzato, è Niccolò, neonato nato prematuramente, il 10 gennaio 2020. Personale e genitori hanno disegnato il pannolino del piccolo con l’arcobaleno e con la frase “Andrà tutto bene”. E se il messaggio arriva dal piccolo Niccolò, bisogna fidarsi, davvero. Andrà tutto bene, anche per lui.

Claudio Buono