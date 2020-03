Supporto psicologico e servizi per gli anziani. Ruoti affronta l’emergenza coronavirus

Tra le iniziative prese nel COC (Centro Operativo Comunale) di Ruoti, il Sindaco fa sapere che si è pensato di istituire il servizio di supporto psicologico in emergenza. Il servizio è stato attivato grazie alla disponibilità su base volontaria della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Faraone Lucia di Ruoti.

“Immagino cosa possa significare stare chiusi in casa, sopportare una imposizione, dove anche l’ordinario diventerà straordinario, pertanto è indispensabile sin da subito mettere in campo tutta la nostra creatività per rispondere al meglio a questa emergenza. A breve verrà istituito anche il servizio Pronto Nonno, per tutte quelle persone che si sentono sole e preoccupate e hanno bisogno di parlare e telefonare e a cui si dedicheranno dei volontari ” – afferma il Sindaco Anna Maria Scalise – “Adesso la cura è stare a casa tutti. Dobbiamo resistere per il bene di ognuno” – continua Scalise – “L’Italia chiamò…sì. Così si conclude il nostro inno e gli italiani e i ruotesi rispondono SI: al sacrificio collettivo e alla resilienza, così tutto andrà bene” conclude il Sindaco.

“Sarà un sostegno psicologico inteso come psicologia dell’emergenza visto il momento di crisi a livello mondiale che stiamo vivendo” – ha spiegato la dottoressa Faraone. I consulti psicologici si eseguono solo su prenotazione telefonando al numero 349 4205675 mentre i numeri di emergenza del COC di Ruoti sono 338 5342963 e 347 0043818.