Piccoli gesti di straordinaria quotidianità. A Satriano di Lucania Carta&Cartoni dona 150 disegni da colorare ai bambini

Ci troviamo a Satriano di Lucania, borgo di 2300 persone nella provincia di Potenza

Anche qui, come in tutta Italia, si fanno i conti con l’emergenza del covid-19, tutti in casa, si esce solo se strettamente necessario, sospensione delle attività didattiche e saracinesche delle attività commerciali abbassate. Una piccola cartoleria, Carta&Cartoni nonostante le difficoltà del periodo, ha deciso di fare (a dir loro) un piccolo gesto, ma che in realtà ha di un valore enorme. Ha deciso di regalare a circa 150 bambini, frequentanti asilo primavera, scuola materna e scuola primaria del proprio paese, dei disegni da colorare con il titolo “Restiamo a casa a colorare”, accompagnati da due hastag, #andràtuttobene e #cirivediamoquandotuttosaràfinito. Lia ed Antonello, proprietari di Carta&Cartoni, hanno spiegato il gesto definendolo un modo per far sentire tutti più vicini, hanno scelto dei disegni con particolare accuratezza, c’erano infatti una cornicetta per la festa del papà, cosi che ogni bambino potesse preparare, disegnare, colorare un pensiero per il proprio padre in vista del 19 Marzo, c’erano anche dei supereroi e delle pricncipesse invocati dai bambini in questi giorni di emergenza per venire in soccorso dei propri cari, c’erano anche delle immagini di primavera inserite per trasmettere un messaggio di rifioritura, di rinascita appena il buio del momento sarà passato. I disegni sono stati donati al COC (Centro Operativo Comunale) del paese e sono stati distribuiti dalla protezione civile di Satriano, che ha commentato sui social definendo la consegna di questi disegni un momento commovente. Che dire, grazie a Carta&Cartoni per la vicinanza, parafrasando celentano possiamo dire che “con i colori si può cancellare, il più avvilente e desolante squallore”. CLICCA QUI PER SCARICARE IL DISEGNO IN PDF