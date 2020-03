Al “San Carlo” di Potenza in serata le analisi su altri 3 tamponi. Sono tutti negativi

Ore 22:31 – Il laboratorio di analisi dell’ospedale “San Carlo” di Potenza in serata ha analizzato altri 3 tamponi, risultati tutti negativi. Inoltre, a fronte di alcune voci circolate nelle ultime ore, la task force regionale fa sapere che non vi è alcuna correlazione tra il decesso di un paziente ricoverato in rianimazione al San Carlo e l’emergenza Covid-19. Alla persona deceduta è stato effettuato un tampone ed è risultato negativo. Lo rende noto la task force della Regione Basilicata.