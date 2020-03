ULTIM’ORA – Due nuovi contagiati in Basilicata. Si tratta di due persone di Potenza

12.3.2020, ore 18:15 – Sono 9 i tamponi analizzati oggi pomeriggio nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, di questi 7 sono risultati negativi e 2 positivi al Covid-19. I casi registrati riguardano due cittadini di Potenza che si trovano in quarantena nella propria abitazione. I contagi da nuovo coronavirus in Basilicata salgono pertanto a 10 (l’uomo di Irsina risultato positivo non rientra nel dato lucano, non avendo fatto il tampone in Basilicata). Intanto sono stazionarie le condizioni di salute dei pazienti risultati positivi nei giorni scorsi al nuovo coronavirus. L’assessore alla Salute Rocco Leone fa sapere che il dipartimento regionale Politiche della persona questa mattina ha fatto richiesta del medicinale Tocilizumab, messo a disposizione gratuitamente da Roche e studiato per il trattamento dell’artrite reumatoide e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica, che sta dando risultati incoraggianti nella cura della polmonite causata da Covid-19. La struttura regionale che si farà carico di ricevere il farmaco è quella interaziendale di malattie infettive del San Carlo che in caso di bisogno lo smisterà negli altri presidi sanitari lucani.

I CONTAGIATI IN BASILICATA AL 12 MARZO – Sono in totale dieci in Basilicata, oltre all’uomo di Irsina che non rientra nel conteggio (perchè ha effettuato il tampone fuori regione, da quanto si è appreso). Il primo caso ha riguardato un 46enne di Trecchina lo scorso 2 marzo. Poi successivamente, il 6 marzo, il contagio rilevato su due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine (di cui uno residente in Basilicata). Successivamente, il contagio del Prefetto di Matera e poi l’8 marzo di un uomo di Matera. Dopo qualche ora, il quinto caso, rilevato sul figlio dell’uomo materano. Il 9 marzo gli altri due tamponi positivi su due persone di 39 e 33 anni di Genzano di Lucania, che nelle settimane scorse avevano fatto un viaggio a Milano. L’altra sera la notizia del 70enne di Potenza risultato positivo al tampone. Oggi la notizia dell’uomo di Irsina. Poco fa la notizia dei due contagiati di Potenza, per un totale di 10 casi. Intanto, nella tarda serata di ieri si è saputo che uno dei pazienti materani è stato trasferito dal reparto intensivo alla sala rianimazione dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per l’aggravarsi della situazione clinica.

redazione