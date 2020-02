Consigli per gli acquisti: i migliori tablet firmati Samsung

Il marchio Samsung è un vero punto di riferimento per chi è alla ricerca di tablet all’avanguardia. Ma quali sono i modelli più interessanti proposti dal brand coreano? Una citazione è d’obbligo per il Galaxy Book, dotato di uno schermo Super Amoled da 12 pollici che garantisce una risoluzione di 2160 x 1440 pixel. Dotato di due porte USB Type-C, questo dispositivo possiede una Ram da 4 giga supportata da un processore Intel Core i5 Dual-core da 3.1 GHz, oltre a una memoria interna da 128 giga che può essere espansa tramite microSD. A completare la dotazione contribuiscono un sensore di impronte e una batteria da 5070 mAh, in grado di assicurare fino a 11 ore di autonomia. Il Galaxy Book da 12 pollici supporta la cover con tastiera e la S-Pen, e vanta una coppia di fotocamere da 13 e da 5 MP con supporto per i filmati in 4K.

Quando si è pronti a procedere all’acquisto è bene verificare le promozioni sui Tablet Samsung online , ad esempio su yeppon.it: l’e-commerce sempre aggiornato con prezzi ultra competitivi, questo store online sa soddisfare le richieste degli utenti più esigenti, che desiderano essere consigliati e ascoltati quando fanno shopping.

Il Galaxy Tab S4

Ma proseguiamo la rassegna dei migliori tablet di Samsung a disposizione sul mercato con il Galaxy Tab S4, che offre un comparto multimediale di tutto rispetto: lo dimostrano le due fotocamere da 9 e 13 MP, che permettono di realizzare foto e video di qualità, e i 4 speaker AKG che garantiscono un audio ottimale. Questo modello attraverso il sistema DeX può essere adoperato come un personal computer; nel caso in cui si voglia utilizzare la S-Pen si ha la possibilità di disegnare e scrivere sullo schermo.

Perché scegliere il Galaxy Tab S4

Le ragioni per scegliere il Galaxy Tab S4, però, non finiscono qui. Vale la pena di menzionare, per esempio, il sistema operativo Android 8.1 e il processore Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Octa-core. La batteria da 7300 mAh completa il reparto hardware insieme con la memoria interna da 256 giga e la Ram da 4 giga, che in caso di necessità possono essere espanse attraverso una microSD. Anche dal punto di vista estetico, questo device si fa apprezzare per l’eleganza del design, con le cornici sottili che esaltano il vetro e il metallo. La fotocamera frontale permette, attraverso il riconoscimento di iride e volto, di sbloccare il tablet.

Il Galaxy Tab S5e

Non è da meno il Galaxy Tab S5e di Samsung, un altro modello che merita la massima attenzione: comprende, tra l’altro, una batteria da 7040 mAh con ricarica rapida, per mezzo della quale si può usufruire di una autonomia di impiego per un giorno intero. Il display Super Amoled con risoluzione da 2560 x 1600 pixel è da 10.5 pollici, mentre l’impianto audio AKG è caratterizzato da 4 altoparlanti che assicurano un supporto a Dolby Atmos.

Perché acquistare il Galaxy Tab S5e

Tante sono le ragioni potenziali per comprare il Galaxy Tab S5e: per esempio la modalità DeX integrata consente di collegare la tastiera e il mouse per usufruire di un’esperienza paragonabile a quella offerta da un computer. Sotto il profilo hardware, invece, occorre citare i 128 giga di storage interno e la Ram da 4 giga che accompagnano il processore Qualcomm Snapdragon 670 octa-core. Il tablet pesa appena 400 grammi e ha una scocca spessa 5.5 millimetri: è una soluzione low cost per chi vuol coniugare risparmio e qualità.