Potenza, carabiniere ferito da un ladro dopo tentativo di furto in viale Dante

Ladri in azione e carabiniere ferito questa mattina a Potenza, dove almeno in tre hanno tentato un furto all’interno di un’abitazione, per poi incrociare i carabinieri intervenuti sul posto. Il tutto è successo in mattinata, verso le ore 10. I ladri, almeno in tre, stavano tentando di entrare in un appartamento situato in viale Dante, zona centrale del capoluogo lucano. Alcuni residenti dell’area si sono accorti dei ladri, e prontamente hanno allertato i carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto per tentare di bloccarli. Incrociati all’altezza di un portone, è nata una colluttazione tra i militari e i ladri, con il ferimento di un carabiniere, a quanto pare in modo non grave. Per lui si è comunque reso necessario il ricovero all’ospedale “San Carlo” per gli accertamenti del caso. I ladri sono poi riusciti a fuggire. Probabile che in prossimità dell’appartamento c’era un complice ad attenderli. Posti di blocco in tutta la città per tentare di bloccare i topi d’appartamento.

Claudio Buono