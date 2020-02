Ducati sceglie Maratea per lo spot della moto Multistrada 950. La “Perla del Tirreno” ancora protagonista

Dopo le riprese per l’ultimo film 007 “No Time To Die” di James Bond, ancora una volta Maratea protagonista per un importante spot. Questa volta la “Perla del Tirreno” è stata scelta dalla Ducati per l’ultimo spot e per far conoscere la moto “Multistrada 950”. La società di proprietà del produttore automobilistico tedesco Audi attraverso la sua controllata italiana Lamborghini, ha fatti effettuare le riprese su un tratto della Strada Statale 18, tra Maratea e Sapri, già set come detto di importanti riprese. Il video, con due moto Ducati che attraversano le curve della SS 18 e riprendono il mare, è stato girato a dicembre, con alcuni motociclisti che uniscono la passione per i motori con lo splendido scenario di Maratea e del Golfo di Policastro. Nello spot, Ducati racconta la location scelta come “una strada affacciata sul mare che sembra disegnata per coloro che amano le curve. Il Multistrada 950 ci accompagna da Sapri a Maratea su una delle strade costiere più emozionanti del sud Italia, con tornanti elbow-down e belvederi mozzafiato”. Il video, lanciato sulla pagina ufficiale Facebook della Ducati il 3 febbraio, ha superato le 60mila visualizzazioni e centinaia di condivisioni (il video qui)

Claudio Buono