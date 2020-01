“Basilicata senza Barriere Green”. Si cercano sette giovani per esplorare il territorio lucano con pratiche eco-sostenibili

La sezione provinciale AISM di Potenza rende noto che è stato pubblicato un bando che selezionerà i 7 giovani (tra i 18 ed i 40 anni) che avranno la possibilità di partecipare al progetto di viaggio “Basilicata senza Barriere Green” che prevede l’esplorazione del territorio lucano attraverso itinerari accessibili e lo sviluppo di pratiche ecosostenibili. Il tour, dalle diverse tappe, sarà realizzato nell’arco delle quattro stagioni e interesserà aree urbane e aree naturali protette. Vi anticipiamo che la prima tappa ci vedrà impegnati in una attività sportiva “senza barriere” presso una delle principali stazioni sciistiche della regione. Il bando di selezione e la domanda di partecipazione sono da presentare entro il 31.01.2020 nelle modalità presenti in allegato. L’AISM di Potenza è a disposizione per ogni chiarimento.

CLICCA QUI PER IL BANDO

CLICCA QUI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE