Pierpaolo Di Senso, la forza in persona. Dopo aver combattuto contro una malattia, è pronto a tornare in campo

Dopo aver vinto la partita più difficile della sua vita, è pronto a ritornare in campo, e gonfiare la rete come solo lui sa fare. Pierpaolo Di Senso, classe 1986, con un recente passato in Serie D con le maglie di Picerno, Potenza e Francavilla sul Sinni -sua ultima squadra- dimostra ancora tutta la sua forza. Il giovane calciatore di Bella -di ruolo attaccante- ha vinto da poco una sfida difficilissima, a seguito di una malattia. Ed è notizia di ieri che quasi certamente ritornerà a calcare i campi di gioco, dopo oltre un anno dov’è stato costretto a combattere contro un male. E’ ormai certo il suo approdo alla Vultur Rionero, squadra dei piani alti del campionato di Eccellenza Lucana. Ha una voglia matta di spaccare quella porta, di dimostrare ancora il suo valore, del resto ha già dimostrato a suon di gol di che pasta è fatto. E con questa decisione, dimostra ancora una volta la sua forza e la sua determinazione.

Pierpaolo è un ragazzo buono, umile, rispettoso. Come un fulmine a ciel sereno, poco più di un anno fa ha scoperto la sua malattia. Con il sostegno della moglie Rossana, sempre al suo fianco, e grazie all’amore del più piccolo di casa, è riuscito in questo lungo percorso, che lo ha sottoposto a stress continui ed a tantissime paure. Da sempre, però, familiari ed amici -in campo e fuori- lo hanno sostenuto. E ripartirà proprio dalla Vultur del presidente Mario Grande, squadra dove ci sono suoi amici stretti. Non è escluso che il club bianconero possa annunciare l’acquisto di Pierpaolo già oggi.

E’ stato lui stesso venti giorni fa -era il 19 dicembre- a pubblicare su Facebook la fotografia del referto medico che annunciava la fine del suo incubo, dopo la visita medico nucleare fatta a Matera a completamento del suo percorso di riabilitazione. Dopo un anno, una battaglia vinta. Ora al via qualche settimana di allenamento per riprendere la forma e la lucidità di chi la porta l’ha sempre vista bene e non vede l’ora di gonfiare la rete.

Forza, Pierpaolo!

Claudio Buono