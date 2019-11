“Giornata delle Forze Armate”, domani a Potenza la solenne cerimonia a Montereale con i più alti rappresentanti delle istituzioni e militari

Domani 4 Novembre, alle ore 09.45, presso il Monumento ai Caduti del “Parco Montereale” di Potenza, avrà luogo la solenne cerimonia in occasione della festività dell’Unità Nazionale e della “Giornata delle Forze Armate”. Presenzieranno il Prefetto di Potenza, Dott. Annunziato Vardè, e le Autorità civili, militari e religiose del capoluogo, nonché le varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Durante la celebrazione sarà schierato un Reparto di Formazione composto da una rappresentanza di ciascuna Forza Armata e dei Corpi di Polizia. Il Prefetto di Potenza, accompagnato dal Presidente della Regione Basilicata, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco e dal Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, commemorerà i Caduti con la deposizione di una corona. Interverrà il Prefetto che nell’occasione leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire verrà letto il messaggio del Ministro della Difesa. Sarà, infine, consegnata una Bandiera Nazionale all’Istituto Comprensivo “F.S. Nitti – P. Berardi”, di Melfi. La giornata della ricorrenza proseguirà poi con la possibilità per le scolaresche, la cittadinanza e le Autorità, di visitare gli stands espositivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato allestiti in Piazza Mario Pagano.