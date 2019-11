Da Ruoti un secco “No” all’eolico selvaggio. Sit-in a “Serra Capanne” contro la deturpazione del territorio

Un esempio di cittadinanza attiva e propositiva ha caratterizzato la mattinata di domenica 3 novembre, che ha visto l’amministrazione comunale di Ruoti, unitamente alle associazioni ed ai diversi partiti locali, organizzare un sit-in nei luoghi della possibile installazione delle mega pale Eoliche del discusso progetto di “Serra Capanne”, che prevedrebbe l’installazione di cinque aerogeneratori (da 5.6 mw ciascuno) e di una parte del cavidotto, proprio nel territorio boschivo di Ruoti. “Un posto incantevole – afferma il Sindaco Anna Maria Scalise – che verrebbe deturpato dalla installazione di questi enormi aerogeneratori in modo irreversibile; l’intento dell’amministrazione è invece quello di valorizzare il lago ed il bosco attraverso percorsi turistici rientranti nei progetti della rete dei piccoli comuni”. Tanti sono i cittadini che hanno partecipato e che si sono resi promotori di una raccolta firma nella comunità. Nella prossima settimana si terrà anche un consiglio comunale con l’approvazione di un apposito punto all’ordine del giorno in cui verranno sollevate le diverse osservazioni volte ad evitare l’installazione delle pale. L’obiettivo è quello di partire insieme ad altri Sindaci, molti dei quali si sono dichiarati disponibili, per portare avanti un unico e solo progetto di valorizzazione dei propri territori contro l’eolico selvaggio.