Opportunità lavorative nel potentino. Concorso per 12 posti (sei diverse figure professionali) al Comune di Lauria

Come preannunciato il Comune di Lauria ha predisposto alcuni concorsi (amministrativi, tecnici, informatici e contabili) discussi in precedenza nel fabbisogno del personale per il 2019-2020. Fuori da questi numeri ad oggi il fabbisogno del 2021. Troverete per ogni tipologia di concorso sia il bando sia la scheda di domanda. La scadenza dei bandi è fissata: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo (30) giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione ancora non avvenuta!) pena esclusione. (Fonte: ivl24.it)

Si rimanda tutto ai bandi specifici, DISPONIBILI CLICCANDO QUI