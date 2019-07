Potenza, corretto conferimento rifiuti: 40 controlli e 5 sanzioni in due giorni

Quaranta controlli in due giorni e 5 sanzioni comminate: questi i primi numeri degli accertamenti che stanno eseguendo sul territorio comunale gli operatori della Polizia locale. In particolare, quattro ispettori divisi in due pattuglie in servizio mattina e pomeriggio, operanti in borghese e su auto non aventi insegne di Polizia locale, hanno operato in particolare nelle contrade cittadine, nelle zone dove si registra più forte il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e del conferimento irregolare degli stessi. “Questi primi numeri – spiega la comandante Bellobuno – ci dicono che la gran parte dei potentini osserva in maniera puntuale quanto il Comune e la normativa prevedono nell’ambito del corretto conferimento dell’immondizia. E’ importante anche che la popolazione risponda in maniera positiva alle sollecitazioni giunte dall’Amministrazione comunale e all’opera di sensibilizzazione che si sta ponendo in essere. E’ altrettanto evidente che pochi continuino a non attenersi alle disposizioni vigenti e che i controlli proseguiranno, proprio con l’obiettivo di prevenire e sanzionare tutti coloro che, con le proprie inosservanze, costringono a disagi di vario tipo l’intera cittadinanza, a cominciare dall’inquinamento, dal non rispetto del decoro pubblico, per finire all’aumento dei costi che tali violazioni comportano e che vanno a carico di tutti i potentini”.