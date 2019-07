Il Comune di Sasso di Castalda ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti (a tempo indeterminato ed a orario part time, 18 ore settimanali, del profilo professionale di Istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1, vale a dire di vigile urbano. Il bando scade il 18 agosto 2019.

Per il bando di concorso, tutte le informazioni, requisiti e documenti da allegare, oltre che per il modello di domanda, CLICCARE QUI